Cierre nocturno en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva durante 28 días desde el 15 de noviembre

En la Av. Simón Bolívar y Ruta Viva habrá cierre nocturno por reparación de puentes vehiculares.

En la zona del intercambiador de la av. Simón Bolívar y Ruta Viva se iniciará la primera fase de trabajos de reparación de seis juntas de dilatación. Por lo tanto se realizarán cierres nocturnos desde el sábado 15 de noviembre del 2025.

Las juntas de dilatación son elementos instalados en puentes y viaductos que permiten que la estructura se expanda o se contraiga con los cambios de temperatura y la vibración del tráfico.

Según el Municipio de Quito, cuando están en mal estado generan golpes al pasar los vehículos, filtraciones y daños en la vía. Por eso su reparación permite prolongar la vida útil de la infraestructura.

Horarios del cierre vial

El cierre vial en el intercambiador de la av. Simón Bolívar y Ruta Viva durará 28 días distribuidos en dos etapas de 14 días para cada sentido de circulación.

Los trabajos se realizarán exclusivamente en horarios nocturnos, de 21:00 a 05:00 para evitar congestionamiento debido al alto flujo vehicular de la av. Simón Bolívar.

En coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito, se implementarán cierres viales por carriles. Los trabajos iniciarán en el sentido norte-sur.

Además, se mantendrá un carril habilitado para garantizar la conexión hacia el sur y el acceso a Ruta Viva. Lo mismo ocurrirá durante la intervención en el sentido sur-norte.

La AMT dijo que se instalará señalización luminosa que advertirá sobre los trabajos un kilómetro antes del área de intervención. Además, posteriormente se ejecutarán intervenciones similares en los puentes de Gualo y Zámbiza.