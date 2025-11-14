Horarios de control vehicular en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva este viernes 14 de noviembre

Agentes de tránsito realizan operativos de control vehicular en la avenida Simón Bolivar y Ruta Viva, en Quito.

Con el fin de reducir los siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta operativos de control vehicular en estas dos arterias viales de la capital.

Durante estas intervenciones, ejecutadas el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, se registraron 37 citaciones a conductores por cometer infracciones.

Las infracciones más recurrentes fueron llantas en mal estado, licencias caducadas, no portar licencia, uso indebido o ausencia de placas, películas antisolares no permitidas y no usar el cinturón de seguridad.

Los agentes realizan operativos de control de velocidad, placas vehiculares, estado etílico, vehículos pesados y contravenciones.

La AMT informó cuáles serán los puntos y horarios donde se ejecutarán estos operativos de control vehicular este viernes 14 de noviembre del 2025: