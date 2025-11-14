Horarios de control vehicular en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva este viernes 14 de noviembre
Durante operativos de control vehicular ejecutadas el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, se registraron 37 citaciones por infracciones.
Agentes de tránsito realizan operativos de control vehicular en la avenida Simón Bolivar y Ruta Viva, en Quito.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
14 nov 2025 - 07:07
Con el fin de reducir los siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta operativos de control vehicular en estas dos arterias viales de la capital.
Durante estas intervenciones, ejecutadas el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, se registraron 37 citaciones a conductores por cometer infracciones.
Las infracciones más recurrentes fueron llantas en mal estado, licencias caducadas, no portar licencia, uso indebido o ausencia de placas, películas antisolares no permitidas y no usar el cinturón de seguridad.
Los agentes realizan operativos de control de velocidad, placas vehiculares, estado etílico, vehículos pesados y contravenciones.
La AMT informó cuáles serán los puntos y horarios donde se ejecutarán estos operativos de control vehicular este viernes 14 de noviembre del 2025:
Sur de Quito
- Control de estado etílico: Av. Simón Bolívar y calle Sarahurco (MasGas), de 13:30 a 15:30.
- Control de vehículos pesados: Av. Simón Bolívar y calle Sarahurco (MasGas), de 13:30 a 15:30.
Valles
- Control preventivo de velocidad: av. Ruta Viva km 8 (Tumbaco), de 10:00 a 11:00.
- Control de placas y contravenciones: av. Simón Bolívar y E28B, redondel norte (Circuito Guayllabamba), de 09:00 a 11:00.
Compartir