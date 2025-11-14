Restricción para vehículos de carga pesada en Quito se iniciará el 1 de diciembre

La restricción de vehículos pesados se iniciará en Quito el 1 de diciembre.

La restricción de circulación de vehículos pesados se iniciará en Quito el 1 de diciembre de 2025, anunció Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) este viernes en entrevista con Teleamazonas.

El Director de la AMT apuntó que la resolución fue firmada este viernes por el alcalde capitalino, Pable Muñoz. La medida se aplicará por cuatro meses. El horario de restricción será de 06:00 a 10:00.

Martínez detalló que la restricción se aplicará en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva de la siguiente manera:

Simón Bolívar : desde El Troje hasta el redondel de Pomasqui

: desde El Troje hasta el redondel de Pomasqui Ruta Viva: desde Puembo hasta la Simón Bolívar

Según Martínez, buena parte de la avenida Simón Bolívar es urbana, "ya no es perimetral, ya no es un vía de paso", tal como estaba prevista.

Asimismo, Martínez apuntó que en el plan de mantenimiento a la avenida Simón Bolívar se ejecuta actualmente e incluye señalización horizontal y vertical.

Quito ganó un premio de 50 000 dólares en el Speed Challenge de la Iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global en 2025, por el que se pedirán seis radares preventivos para ubicarlos en ambas vías conflictivas, adelantó Martínez.