Autoridades buscan a hombre que agredió a estudiante en exteriores de colegio en Quito

Estudiante fue brutalmente agredido en exteriores de colegio del norte de Quito.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) informó que se realizan investigaciones para identificar al presunto agresor de un estudiante, de 17 años, afuera de un colegio en Quito.

La diligencia se realiza con el fin de identificar al responsable y proceder con la denuncia pertinente ante la Fiscalía.

El estudiante se acogió a medidas de protección

Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la madre del alumno y la institución educativa.

De acuerdo con información del Minedec, el estudiante se encuentra fuera de peligro, estable y en proceso de recuperación.

El joven también cuenta con medidas de protección emitidas por la autoridad institucional, entre ellas, modalidad no presencial y acompañamiento psicológico y terapéutico.

Durante el feriado de la Batalla de Pichincha circuló, en redes sociales, un video, que habría sido grabado en los exteriores de un colegio del norte de Quito.

Las imágenes muestran a un sujeto vestido con chompa negra, y pantaloneta gris, acorralando a un estudiante y golpeándolo varias veces en el rostro.