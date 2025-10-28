Cierre nocturno del puente de la avenida De la República, en Quito por trabajos de mantenimiento

Trabajadores de la Epmmop realizan trabajos de mantenimiento en el puente De la República, en el norte de Quito

El puente de la avenida De la República, en el norte de Quito, permanecerá cerrado la noche del martes 28 y madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025.

La Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) informó, a través de sus redes sociales, que este cierre obedece a trabajos de mantenimiento vial en el puente.

El cierre regirá desde las 21:00 hasta las 05:00, y afectará el tramo ubicado a la altura de la avenida 10 de Agosto, donde se realizarán labores de cambio de juntas de dilatación y mantenimiento estructural del paso elevado.

El objetivo de la intervención es garantizar la seguridad estructural del puente y mejorar las condiciones de movilidad en un punto transitado del norte de Quito.

La Epmmop hizo un llamado a los conductores para que planifiquen sus desplazamientos y utilicen vías alternas durante el horario de cierre.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará agentes de control en los alrededores del puente para dirigir el flujo vehicular.