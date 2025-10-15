Quito: Cierres en puente, paso deprimido y av. Atahualpa se iniciarán el lunes 20 de octubre

La avenida Atahualpa será cerrada por trabajos en la vía.

Este lunes 20 de octubre de 2025 se iniciarán trabajos de rehabilitación vial en la avenida Atahualpa, en el norte de Quito.

Estos durarán 60 días y se llevarán a cabo por tramos, incluyendo el puente y paso deprimido.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) reconstruirá por completo el paso elevado, los carriles laterales y el paso deprimido, a lo largo del tramo comprendido entre las avenidas América y Amazonas.

La intervención se llevará a cabo en 1.1 kilómetros de la vía y será en tres tramos con sus respectivos cierres.

Las brigadas trabajarán en jornadas extendidas de 07:00 a 18:00, incluyendo fines de semana y feriados.

Además, se podrían incluir turnos nocturnos, según el clima y las necesidades del proyecto.

Así serán los cierres y trabajos por etapas:

Etapa 1: los primeros 23 días se trabajará en la calzada sentido oriente-occidente desde av. Amazonas hasta av. República , que incluye el paso lateral y paso elevado. De forma simultánea, sobre la calzada sentido occidente – oriente los trabajos partirán desde la av. América hacia la av. 10 de Agosto.

los primeros se trabajará en la calzada sentido oriente-occidente , que incluye el paso lateral y paso elevado. De forma simultánea, sobre la calzada sentido occidente – oriente los trabajos partirán desde la Etapa 2: al finalizar la primera etapa continuarán 21 días con trabajos en la calzada sentido oriente-occidente a partir de la av. 10 de Agosto hacia la av. América. También en la calzada occidente-oriente el paso deprimido desde calle Bayas hasta la av. República ; desde la av. 10 de Agosto hasta llegar a la av. Amazonas.

al finalizar la primera etapa continuarán con trabajos en la calzada sentido oriente-occidente a partir de la También en la calzada occidente-oriente el paso deprimido desde ; desde la llegar a la Etapa 3 se trabajará en la rehabilitación de los carriles del paso deprimido en los últimos 16 días.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la Av. 10 de Agosto, Av. América, Rumipamba, Av. Mariana de Jesús y Av. Amazonas.