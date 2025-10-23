El puente El Chiche cerrará totalmente por 15 días desde este viernes 24 de octubre

La circulación vehicular sobre el puente de El Chiche, en Quito, permanecerá totalmente bloqueada durante 15 días, a partir de las 20:00 del viernes 24 de octubre del 2025.

El Municipio de Quito informó que el cierre vial sobre este puente es necesario para completar la rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín. Está previsto que el paso vehicular sobre el puente se reanude el sábado 8 de noviembre.

"Este cierre permitirá terminar los tramos desde el ingreso de Puembo hacia el puente y la conexión del acceso occidental desde El Arenal (Tumbaco)", señaló la entidad.

Está previsto el cierre total de la vía, debido a que el puente cuenta con una sola calzada de dos carriles (uno por sentido). Esto hace imposible operar con seguridad la maquinaria pesada en medio del tráfico.

El Municipio de Quito aseguró que para avanzar en la rehabilitación vial y minimizar el impacto en la movilidad se trabajará en la obra "de fortma intensiva y sin interrupciones" incluyendo los cuatro días de feriado por Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extienden desde el 1 hasta el 4 de noviembre.

Por otra parte, la rehabilitación hasta el ingreso a Puembo ya está completa y operativa. El tramo Puembo-Pifo se mantiene en ejecución para completar la nueva estructura asfáltica hasta Pifo, por lo que se mantiene el contraflujo para la circulación hacia Yaruquí, Tababela y el Aeropuerto de Quito.

Rutas alternas

Las rutas alternas previstas para esta intervención entre Puembo y El Arenal, estarán señalizadas a través de la Ruta Viva como vía principal, además de calles internas para conexión alternativa por el barrio Tola Grande.

Los desvíos o rutas alternas son: