Túnel Guayasamín cierra cinco horas este miércoles y jueves en Quito

El túnel Guayasamín será cerrado por cinco horas entre el miércoles y jueves.

El túnel Oswaldo Guayasamín será cerrado por cinco horas desde la noche de este miércoles 10 de junio de 2026.

Dentro del túnel se realizarán trabajos de mantenimiento en ambos sentidos de la vía, entre Quito - Cumbayá y viceversa.

El cierre será total y arrancará a las 22:00 de este miércoles y terminará a las 03:00 del jueves.

Los cierres se aplicarán en:

Av. Oswaldo Guayasamín y av. 6 de Diciembre

Av. Oswaldo Guayasamín y av. Simón Bolívar

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la avenida De los Granados, por el redondel de El Ciclista o la Autopista General Rumiñahui.

Desde el 23 de febrero de 2026 las autoridades capitalinas iniciaron una intervención vial en la avenida Oswaldo Guayasamín.

Esta se programó en dos etapas, del 23 de febrero al 14 de marzo y del 15 de marzo al 4 de abril.