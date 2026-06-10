Operativos de control en Quito se intensificarán durante el Mundial; conozca las sanciones

Los operativos de control en Quito se intensificarán durante el Mundial 2026, que inicia el 14 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) la iniciativa nace con el fin de que la ciudadanía "disfrute del fútbol sin excesos que terminen en sanciones, clausuras, conflictos o afectaciones a los demás ciudadanos".

Uno de los aspectos en los que se pondrá mayor atención, según la entidad, será en los controles a libadores en el espacio público.

Se pondrá énfasis en zonas de concentración, sectores comerciales, parques, exteriores de locales y puntos donde la ciudadanía se reúna para ver los partidos.

Controles en establecimientos

Las revisiones consistirán en verificar que los locales cuenten con permisos, respeten horarios, condiciones de funcionamiento y no generen afectaciones a la convivencia ciudadana, generando ruido o escándalo, por ejemplo.

Según la AMC, también se controlará tiendas, restaurantes, billares y otros establecimientos que registren consumo de alcohol en su interior sin estar autorizados para esa actividad.

Conozca las sanciones