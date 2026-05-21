Túneles San Juan, San Roque y San Diego cerrarán este jueves

Los túneles de Quito cerrarán por cinco horas por trabajos de mantenimiento.

Los túneles de San Roque, San Juan y San Diego estarán cerrados por cinco horas por trabajos de mantenimiento.

El cierre será desde las 22:30 de este jueves 21 hasta las 03:30 del viernes 22 de mayo de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que se realizarán cierres viales temporales y desvíos controlados en los alrededores de los túneles del centro de la ciudad.

Así serán los cierres en los túneles:

Túnel San Roque: norte - sur

norte - sur Túnel San Juan: sur - norte

sur - norte Túnel San Diego: norte - sur

Como vías alternas se pueden tomar: