Túneles San Juan, San Roque y San Diego cerrarán este jueves
Los túneles de San Roque, San Juan y San Diego estarán cerrados por cinco horas, desde la noche de este jueves 21 de mayo.
Los túneles de Quito cerrarán por cinco horas por trabajos de mantenimiento.
Quito Informa
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Actualizado:
21 may 2026 - 10:32
Los túneles de San Roque, San Juan y San Diego estarán cerrados por cinco horas por trabajos de mantenimiento.
El cierre será desde las 22:30 de este jueves 21 hasta las 03:30 del viernes 22 de mayo de 2026.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que se realizarán cierres viales temporales y desvíos controlados en los alrededores de los túneles del centro de la ciudad.
Así serán los cierres en los túneles:
- Túnel San Roque: norte - sur
- Túnel San Juan: sur - norte
- Túnel San Diego: norte - sur
Como vías alternas se pueden tomar:
- Calle Chile
- Calle Benalcázar
- Calle Ambato
- Calle Chimborazo
- Calle Rocafuerte
- Calle Guayaquil
- Av. Pichincha
- Av. Universitaria
- Calle Tegucigalpa
- Calle Riofrío
- Calle Panamá
- Calle Nicaragua
- Calle Carchi
- Calle Benalcázar
- Av. 24 de Mayo
- Calle Loja
- Calle Imbabura
- Calle Tumbez
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