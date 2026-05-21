Rescatan a hombre que intentó quitarse la vida en Quito

Hombre intentó quitarse la vida en el puente del Chiche.

La mañana del 20 de mayo de 2026, la Policía evitó que un hombre se quite la vida, en el puente del Chiche, al nororiente de Quito.

Reportes ciudadanos alertaron a las autoridades que un hombre sospechoso merodeaba por la zona y que se habría arrojado del puente.

El hombre se despidio previamente de su familia

Tras tomar contacto con la familia del ciudadano, la Policía informó que el hombre habría enviado mensajes de despedida.

Indicó además, que el hombre atravesaba problemas personales y emocionales, lo que generó preocupación en su círculo cercano.

Para localizar al ciudadano, los uniformados descendieron por la quebrada, entre los árboles.

El hombre presentaba síntomas de desorientación y afectación emocional, razón por la cual fue trasladado a una casa de salud.