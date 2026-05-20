Quito: 50 infractores realizaron una jornada de limpieza en la av. República de El Salvador

50 infractores intervinieron la República de El Salvador, este miércoles 20 de mayo de 2026.

50 personas, que cometieron infracciones y recibieron una multa por parte de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), se acogieron al programa de trabajo comunitario.

Este miércoles 20 de mayo de 2026, estas personas realizaron la limpieza y recuperación del espacio público en la avenida República de El Salvador, en el norte de Quito, donde se registraron plagas de roedores.

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Durante la intervención, los infractores recolectaron residuos sólidos en puntos críticos donde se evidenció acumulación de basura, ocasionada por la inadecuada disposición de desechos por parte de moradores, establecimientos comerciales y transeúntes.

“El trabajo comunitario permite que una sanción no se limite únicamente al pago de una multa, sino que se transforme en una acción concreta en beneficio de la ciudad. Hoy, estas 50 personas compensan sus infracciones con labores que contribuyen a recuperar espacios públicos y a fortalecer la conciencia ciudadana”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

Las personas que se acogen a este mecanismo de trabajo comunitario recibieron sanciones por distintas faltas, entre ellas, el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas y veredas; el comercio autónomo no regularizado; el funcionamiento de establecimientos sin permisos municipales; la mala tenencia animal; entre otras.