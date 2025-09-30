Cierre vial en la avenida América, en Quito, por plantón artístico de estudiantes universitarios

Decenas de personas se concentraron en la Plaza Indoamérica para protestar en contra del Gobierno.

Con coplas, cantos y música, decenas de personas se convocaron en la avenida América, a la altura de la Universidad Central, en el norte de Quito, la tarde de este martes 30 de septiembre del 2025.

La ‘convocatoria artística’ se da en el contexto del paro nacional que vive su segunda semana en Ecuador. Los artistas protestas por las medidas económicas el presidente Daniel Noboa, principalmente por la eliminación del subsidio al diésel.

Los estudiantes y artistas acudieron al llamado pese a la intensa lluvia que se vivió en Quito esta tarde. Videos en redes sociales muestran una nutrida concentración de personas con instrumentos musicales y pancartas que gritan consignas contra temas como la minería, el deterioro del sistema de salud y la violencia en las manifestaciones.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los dos carriles de la avenida América se encuentran cerrados al tránsito vehicular. Solicitaron a los conductores tomar rutas alternas como la calle Versalles y las avenidas Mariscal Sucre, 10 de Agosto, Colón, entre otras.