Quito: cierres viales en las calles del norte por las protestas este lunes 29 de septiembre del 2025

Una protesta comenzó en los exteriores de la Universidad Central de Quito este lunes 29 de septiembre del 2025.

Este lunes 29 de septiembre del 2025 se registraron cierres viales por protestas en el norte de Quito a pesar de la lluvia. El primer cierre se reportó en la avenida América a la altura de la Universidad Central.

Un grupo de protestantes se agrupó en las afueras de la Universidad Central. Además de la participación de universitarios también se sumaron estudiantes del colegio Mejía y de gremios sindicalistas como la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otras agrupaciones.

El grupo de protestantes prendieron llantas y comenzaron a gritar en contra del Gobierno. Luego, cerca de las 17:30, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó un cierre vial en la avenida 6 de Diciembre y Patria.

La Policía Nacional anunció que se han desplegado controles en los accesos de ingreso al Centro Histórico y se comenzó a vallar las vías de ingreso, especialmente a la Presidencia.