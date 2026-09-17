Cierre vial por incendio forestal en el sector de la Villaflora, este jueves 17 de septiembre

Se ejecutan cierres viales por incendio forestal en el sector de la Villaflora, en el sur de Quito.

Tras reportarse un nuevo incendio forestal en el sector de la Villaflora, la tarde de este jueves 17 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre de la calle Pedro Dorado, desde la av. Rodrigo de Chávez hasta Nuñez de Baldoa, en el sur de Quito.

Según el reporte de la AMT, el incendio se encuentra activo y efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito se encuentra en el sitio atendiendo la emergencia.