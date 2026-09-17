Incendio en Casitagua genera presencia de humo en sectores del norte de Quito

El humo generado por el incendio forestal en Casitagua afecta varios sectores del norte de Quito.

El Municipio mantiene la vigilancia permanente sobre la calidad del aire por los incendios registrados en Quito y recomienda reducir la exposición al humo, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Con corte a las 11:00, el Municipio de Quito mantiene monitoreo permanente de la calidad del aire a través de la Red Metropolitana, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar el fuego y evitar su propagación.

Sectores con mayor presencia de humo

Según el comunicado municipal, las zonas con atención directa por presencia de humo incluyen sectores como Pomasqui, San José de Morán, San Rafael de Alugulla y Pusuquí.

También se mantienen bajo posible afectación barrios de la zona de Protección Condado, Las Tolas, San José, Santa Clara y La Unión.

En vigilancia preventiva están sectores como Pusuquí, Urbanización Pusuquí, Colegio Francés, La Florida y Cabecera Pomasqui.

¿Cómo está la calidad del aire?

Hasta las 12:00 no se ha informado oficialmente de un deterioro generalizado de la calidad del aire en toda la capital. La afectación se concentra principalmente en los sectores cercanos al incendio y en zonas hacia donde se desplaza el humo.

La Secretaría de Ambiente mantiene el monitoreo de la Red Metropolitana de Calidad del Aire para detectar posibles cambios en los niveles de contaminación.

Recomendaciones por presencia de humo

La Secretaría de Salud recomienda usar mascarilla, mantener puertas y ventanas cerradas, reducir actividades al aire libre y evitar ejercicio en exteriores cuando exista presencia de humo.

También se recomienda proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de mantener a las mascotas en interiores y evitar exposiciones prolongadas.