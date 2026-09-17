Incendios forestales permanecen activos en cinco provincias este 17 de septiembre

Al menos cinco provincias de Ecuador registran incendios forestales activos este jueves 17 de septiembre de 2026, según información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las provincias afectadas son Chimborazo, El Oro, Loja, Pichincha y Carchi. Entre los cantones y ciudades donde se reportan emergencias están Riobamba, Zaruma, Quito, Cayambe, Calvas, Saraguro y Espejo.

Emergencias en Quito

En la capital, el Cuerpo de Bomberos de Quito atiende de manera simultánea incendios registrados en La Vicentina, la Villaflora y el cerro Casitagua.

El incendio de La Vicentina permanece activo desde el miércoles 16 de septiembre. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada y continúan en el lugar para controlar los puntos calientes que aún persisten.

A las labores terrestres se sumaron descargas de agua desde un helicóptero y el monitoreo mediante aeronaves no tripuladas, con las que se identifican las zonas que requieren intervención

En el cerro Casitagua, los bomberos también mantienen acciones para contener las llamas y evitar que el incendio se extienda.

Para reforzar el operativo se cuenta con dos helicópteros. Una aeronave del Cuerpo de Bomberos y otra de la Policía Nacional realizan descargas de agua mientras los equipos trabajan en tierra.

La Agencia Metropolitana de Quito informó que se registra otro incendio en la calle Pedro Dorado, sector La Villaflora. Hay un cierre vial desde la Rodrigo de Chávez hasta Nuñez de Balboa.

Bomberos emiten recomendaciones

El Cuerpo de Bomberos informó que la presencia de humo o residuos de combustión en el aire en el norte de Quito está relacionada con el incendio registrado en Casitagua.

Ante estas condiciones, la entidad emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas, utilizar mascarilla y evitar actividades al aire libre, especialmente en las zonas donde se perciba humo.