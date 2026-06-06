Cierre vial en el norte de Quito por trabajos en la calle Suiza y Checoslovaquia

Trabajos viales generan cierre en la calle Suiza y Checoslovaquia, en el norte de Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó un cierre vial en el norte de Quito debido a trabajos de rehabilitación sobre la calle Checoslovaquia, en el tramo comprendido entre la calle Suiza y este importante corredor vial.

Personal operativo de la AMT se encuentra en el sector gestionando la movilidad y coordinando el tránsito vehicular mientras avanzan las obras.

Como rutas alternas, las autoridades recomiendan circular por la avenida De los Shyris y la avenida 6 de Diciembre para evitar congestión en la zona.

Las autoridades pidieron a los conductores manejar con precaución y mantenerse atentos a la señalización colocada en el sector intervenido.