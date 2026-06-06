Cierre vial en el norte de Quito por trabajos en la calle Suiza y Checoslovaquia
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó restricciones vehiculares en el sector norte de la capital debido a obras viales.
Trabajos viales generan cierre en la calle Suiza y Checoslovaquia, en el norte de Quito
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Actualizado:
06 jun 2026 - 07:22
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó un cierre vial en el norte de Quito debido a trabajos de rehabilitación sobre la calle Checoslovaquia, en el tramo comprendido entre la calle Suiza y este importante corredor vial.
Personal operativo de la AMT se encuentra en el sector gestionando la movilidad y coordinando el tránsito vehicular mientras avanzan las obras.
Como rutas alternas, las autoridades recomiendan circular por la avenida De los Shyris y la avenida 6 de Diciembre para evitar congestión en la zona.
Las autoridades pidieron a los conductores manejar con precaución y mantenerse atentos a la señalización colocada en el sector intervenido.
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