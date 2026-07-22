Siniestro de tánsito deja un muerto y un herido al norte de Quito

Siniestro de tánsito deja un muerto al norte de Quito

Un siniestro de tránsito dejó un muerto y una persona herida la noche del 22 de julio de 2026, al norte de Quito.

De acuerdo con información de las autoridades se trató de un atropellamiento específicamente en la calle Mariscal Sucre y Jorge Piedra.

Autoridades solicitan conducir con precaución

El hecho provocó el cierre de ambos carriles en la avenida Occidental.

Equipos de rescate hicieron un llamado a circular con precaución para evitar siniestros que comprometan la vida e integridad de conductores y peatones.