Colombia habilita nuevamente la venta de energía a Ecuador a pocas semanas del estiaje

Colombia reanudará la venta de energía a Ecuador a través de empresas privadas.

El Gobierno de Colombia anunció este miércoles 22 de julio de 2026 que volverá a habilitar la comercialización de energía eléctrica con Ecuador a través de empresas privadas, tras seis meses de suspensión.

La medida cobra especial relevancia para Ecuador debido a la proximidad de la temporada de estiaje, un período en el que disminuyen los caudales de los ríos que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas del país y que, en años anteriores, ha derivado en racionamientos eléctricos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, quien confirmó que ya entró en vigencia la resolución que autoriza nuevamente las operaciones entre agentes privados de ambos países.

Se restablecerán las transacciones de energía

Con la nueva normativa también se prevé el restablecimiento de las Transacciones Internacionales de Energía (TIE), el mecanismo utilizado para el intercambio comercial de electricidad entre Ecuador y Colombia.

Según el ministro colombiano, la reactivación de estas operaciones se concretará en los próximos días, respetando la soberanía energética de ambos países.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Palma señaló que Ecuador y Colombia han mantenido históricamente una relación de cooperación en materia energética durante las temporadas de sequía y en los períodos asociados al fenómeno de El Niño.

El funcionario agregó que las diferencias políticas no deben convertirse en un obstáculo para la colaboración entre ambos países en temas relacionados con la seguridad energética.

La medida llega antes del estiaje en Ecuador

La decisión se conoce cuando Ecuador se prepara para afrontar una nueva temporada de estiaje y después de que las autoridades ecuatorianas alertaran sobre la fase inicial del fenómeno de El Niño en el país.

Durante estos períodos, la generación hidroeléctrica puede verse afectada por la reducción del caudal de los ríos, por lo que la posibilidad de importar electricidad desde Colombia constituye un respaldo adicional para el sistema energético nacional.

La reactivación del intercambio comercial permitiría al país contar con una alternativa en caso de que las condiciones climáticas reduzcan la capacidad de generación interna durante los próximos meses.

Las operaciones internacionales de energía entre ambos países permanecían suspendidas desde el 22 de enero de 2026.