¡Viaje con precaución! Solo 8% de vías en Ecuador están en 'muy buen' estado para el feriado
Las vías en Ecuador no están habilitadas en su totalidad. Se registran daños por las lluvias en diferentes sectores.
Las vías en Ecuador se han visto afectadas por las fuertes lluvias.
MIT
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 19:58
Ecuador vivirá cuatro días de feriado entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026. Sin embargo, los viajes podrían verse afectados por el estado de las vías.
Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), hay vías afectadas donde la circulación deberá ser con precaución.
Así se encuentran las vías en Ecuador:
- Muy Bueno: 8,61%
- Bueno: 32,62%
- Regular: 37,93%
- Circular con precaución: 20,84%
Entre las vías en las que se recomienda precaución al circular constan:
- Vía E383, 'Y' del Salto - Muisne
- Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo 'Y' de San Mateo - Viche
- Vía E15, Jama - Canoa
- Vía E15, Pedernales - Chamanga
- Vía E386, Calceta - Tosagua
- Vía E462A, Portoviejo - Santa Ana
- Vía E25, La Chorrera - San Juan
- Vía E25, Aremillas - Puente Puyango
- Vía E465, Chillanes - Bucay
- Vía Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal
- Vía E30, Baños - Puyo
- Vía E35, Tixán - Alausí
- Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme
- Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje
Las autoridades recomiendan circular con precaución en las vías parcialmente habilitadas y con dañor por las lluvias.
A continuación puede revisar el detalle del estado de las vías en Ecuador:
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