¡Viaje con precaución! Solo 8% de vías en Ecuador están en 'muy buen' estado para el feriado

Las vías en Ecuador se han visto afectadas por las fuertes lluvias.

Ecuador vivirá cuatro días de feriado entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026. Sin embargo, los viajes podrían verse afectados por el estado de las vías.

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), hay vías afectadas donde la circulación deberá ser con precaución.

Así se encuentran las vías en Ecuador:

Muy Bueno: 8,61%

Bueno: 32,62%

Regular: 37,93%

Circular con precaución: 20,84%​

Entre las vías en las que se recomienda precaución al circular constan:

Vía E383, 'Y' del Salto - Muisne

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo 'Y' de San Mateo - Viche

Vía E15, Jama - Canoa

Vía E15, Pedernales - Chamanga

Vía E386, Calceta - Tosagua

Vía E462A, Portoviejo - Santa Ana

Vía E25, La Chorrera - San Juan

Vía E25, Aremillas - Puente Puyango

Vía E465, Chillanes - Bucay

Vía Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal

Vía E30, Baños - Puyo

Vía E35, Tixán - Alausí

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje

Las autoridades recomiendan circular con precaución en las vías parcialmente habilitadas y con dañor por las lluvias.

A continuación puede revisar el detalle del estado de las vías en Ecuador: