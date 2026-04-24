Quito: Moradores de la Ferroviaria encuentran un muerto en zona poco iluminada

Moradores hallaron un hombre muerto en el sector de Las Antenas.

La mañana del 24 de abril de 2026, moradores de la Ferroviaria Alta, al sur de Quito, encontraron el cadáver de un hombre.

El hecho sucedió en el sector de Las Antenas, área cercana a la avenida Simón Bolívar.

Según versiones de los vecinos, el cuerpo habría permanecido en ese sector, poco iluminado y lleno de césped, durante algunos días.

Autoridades investigan el hecho

La información preliminar indica que se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años y que no pertenecería al barrio.

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas y el paradero de los responsables.

Según información del Ministerio del Interior, en Quito, las muertes violentas aumentaron un 22 % en el primer trimestre de 2026.