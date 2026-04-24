¿Habrá recolección de basura en Quito durante el toque de queda? Gobierno aclara excepciones

La recolección de basura es uno de los temas sensibles durante el toque de queda.

El toque de queda arrancará el 3 de mayo de 2026 y regirá de 23:00 a 05:00 por 15 días. Entre los temas sensibles dentro de ese horario se ha considerado la recolección de basura.

En Quito el 40% de la recolección de basura se realiza en la jornada nocturna. "Hacer de la noche a la mañana una replanificación implica un trabajo logístico muy importante", replicó Santiago Sandoval, secretario de ambiente de la ciudad.

Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, aclaró que sí habrá excepciones durante el toque de queda para evitar incidentes por acumulación de basura, como ocurrió en Guayaquil en el anterior periodo de toque de queda.

"Todos los días esto va a tener una planificación para que sepamos dónde pueden estar ellos, que no vamos a estar operando nosotros", dijo Reimberg a Teleamazonas.

Según el Ministro, no habrá salvoconductos para otros sectores, "no vamos a caer en el tema de la libre circulación", como solicitaron gremios productivos del país.

¿En qué provincias rige el toque de queda en mayo de 2026?

El toque de queda se aplicará de 23:00 a 05:00 en nueve provincias:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

También se aplicará en cuatro cantones: