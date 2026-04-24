Quito: Bar que funcionaba atrás de un local de comida rápida fue clausurado

Un bar clandestino que funcionaba como restaurante de comida rápida, en el sector de la Universidad Central, fue clausurado.

Al establecimiento, los asistentes ingresaban atravesando el área de la cocina. El espacio también contaba con conexión a un hotel.

“En el interior encontramos alrededor de 200 personas, entre estudiantes universitarios, adultos y trabajadores del establecimiento", indicaron las autoridades.

Decenas de bares clausurados en 2026

Añadieron que el bar clandestino no solo operaba oculto tras la fachada de un local de comida, sino que además funcionaba en el mismo predio donde también opera un hotel.

En lo que va del 2026, se han clausurado 30 bares por funcionamiento clandestino, falta de permisos de bomberos, venta de licor sin registro sanitario y otras irregularidades.