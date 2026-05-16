Vehículo se volcó tras chocar contra un local comercial en Tumbaco

Se registra un siniestro de tránsito en el sector de La Dolorosa, Tumbaco.

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este sábado en el sector de La Dolorosa, en Tumbaco.

Según información de los equipos de emergencia, un vehículo perdió pista, impactó contra otro automóvil y posteriormente chocó contra un local comercial antes de volcarse.

Producto del accidente, uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del automotor y fue liberado por personal de rescate, que además brindó atención médica en el sitio.

En total, tres personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de los equipos de emergencia desplazados al lugar.

Las autoridades recomendaron conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes en las vías de la capital.