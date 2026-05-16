Fuertes lluvias provocan inundaciones en varios sectores de La Mena, en el sur de Quito

Debido a las precipitaciones registradas la tarde del 16/05/2026, se reportan varias viviendas inundadas en distintos sectores de La Mena, en Quito.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este sábado 16 de mayo provocaron inundaciones en varios sectores de La Mena, en el sur de Quito.

De acuerdo con el reporte preliminar, varias viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua debido a las precipitaciones que se presentaron en distintos puntos del sector.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que el evento se mantiene en estado inicial y bajo verificación, mientras se realiza un monitoreo permanente de la situación.

Además, autoridades locales se desplazaron hasta las zonas afectadas para evaluar daños y verificar las condiciones de las viviendas perjudicadas por la acumulación de agua.

Las entidades de emergencia recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y circular con precaución debido a las lluvias registradas en la capital.