Cierres viales y cambios en Trole y Ecovía por marcha en Quito del jueves 11 de septiembre del 2025

Las unidades de Trole tendrán cambios en la circulación por el centro de Quito

En Quito se realizará una marcha contra el Gobierno de Daniel Noboa la tarde del jueves 11 de septiembre del 2025. Para garantizar la seguridad de los asistentes se realizarán cierres viales en el Centro Histórico.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), 18 organizaciones sociales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se concentrarán a las 16:00 en la Caja de Seguro.

Este grupo se movilizará por las calles para rechazar las políticas de Noboa y la consulta popular, pero también en defensa de los derechos en salud, laborales, de educación y trabajo.

La movilización empezará en la Caja del Seguro. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se cerrará la avenida 10 de Agosto, desde la calle Santiago hasta la calle Caldas, y la calle Guayaquil, desde la calle Caldas hasta la Maldonado y Rocafuerte.

Mientras se mantenga la restricción vehicular, los ciudadanos pueden circular por las siguientes rutas alternas: av. Mariscal Sucre, av. Valasco Ibarra y av. Pichincha.

En el Centro Histórico de Quito habrá cierres viales por manifestación AMT

Cambios en rutas de Trole y Ecovía

También el servicio del Trolebús y la Ecovía tendrá cambios temporales. Desde las 16:00 los corredores municipales funcionarán de la siguiente manera:

Trolebús – Circuito C1 (Labrador – El Recreo)

Norte – sur: El Labrador – Ejido

El Labrador – Ejido Sur - norte: El Recreo – La Recoleta

Ecovía