Noboa 'rechaza y condena' posibles actos terroristas de Hamás y Hezbolá en Ecuador

El presidente Noboa 'rechazó' y 'condenó' la influencia de Hamás y Hezbolá en Ecuador.

Daniel Noboa "rechazó y condenó" la influencia de Hamás y Hezbolá en actos terroristas en Ecuador. Así consta en el Decreto Ejecutivo 118, firmado el 10 de septiembre de 2025.

El Decreto consta de un solo artículo que apunta a "rechazar y condenar la influencia e incidencia de las organizaciones denominadas 'Hamás' y 'Hezbolá' (Hizbulá) en su vinculación con actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano".

En el documento, el Mandatario ordenó al Centro Nacional de Inteligencia hacerse cargo de la ejecución del Decreto "en coordinación con todas las entidades e instituciones competentes".

Dentro del mismo Decreto añade que el Centro Nacional de Inteligencia deberá coordinar y articular con organismos de inteligencia de otros Estados, en caso de "ser necesario".

Hamás y Hezbolá nacieron en la década de 1980 en respuesta contra el Estado de Israel. Ambos son considerados grupos terroristas por varios países, incluido Estados Unidos.