Cinco siniestros de tránsito se registraron en menos de tres horas en distintas zonas de Quito

Una persona murió tras un siniestro en la Mitad del Mundo, en Quito.

En un lapso de menos de tres horas, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó cinco siniestros de tránsito en distintos puntos de Quito, la tarde y noche de este jueves 16 de octubre del 2025.

Estas emergencias viales provocaron cierres viales y congestión vehicular, pues ocurrieron en horas pico cuando hay más carga vehicular en la ciudad.

El primer incidente ocurrió a las 17:53, en el sector de Pintag, al oriente de la capital. El hecho obligó al cierre del carril de la calle Pintag a la altura de Nutrifort, mientras se atendía la emergencia.

Poco después, a las 18:41, la AMT informó sobre otro siniestro en la avenida Simón Bolívar, una de las arterias viales más importantes de Quito. En este caso, se cerró el carril derecho en sentido sur–norte, cerca del acceso a la Autopista General Rumiñahui.

Apenas cuatro minutos después, a las 18:45, se registró un grave accidente en la vía a la comuna de Pululahua, en el sector de la Mitad del Mundo.

Un vehículo se volcó y una persona falleció. El Cuerpo de Bomberos de Quito intervino para extraer a la víctima de entre los restos del automotor, cuya cabina quedó destruida.

A las 19:17, un nuevo siniestro ocurrió en el sur de Quito, sobre la avenida Teniente Hugo Ortiz y el redondel Atahualpa. Esto obligó al cierre de dos carriles en sentido norte–sur.

Finalmente, a las 20:37, se reportó el quinto accidente en la avenida 6 de Diciembre y Galo Plaza Lasso, donde también se cerraron dos carriles en ambos sentidos.