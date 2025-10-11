Mujer y su bebé de seis meses fallecieron en siniestro de tránsito en Ibarra este sábado
El trágico choque de un automóvil en Ibarra dejó a una mujer y su bebé de seis meses fallecidos la madrugada de este sábado.
Una mujer y su bebé de seis meses fallecieron en un trágico siniestro en Ibarra.
11 oct 2025 - 12:42
Un trágico choque se registró en el sector de Cuambo, en Ibarra, la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025.
Una mujer y su bebé de seis meses fallecieron producto del impacto de un automóvil tipo sedán de color dorado que quedó a un lado de la vía.
El automóvil chocó contra un lado del puente y quedó atravesado en un lado del camino. La Policía Nacional acudió a acordonar la zona.
Un hombre resultó herido y fue trasladado de emergencia a una casa de salud de Ibarra para recibir atención especializada.
Mientras tanto un vehículo de Medicina Legal llegó al sitio para levantar los cadáveres y trasladarlos a la morgue del hospital San Vicente de Paúl para los trámites legales correspondientes.
La emergencia fue reportada alrededor de las 05:43 de este sábado, según reportaron medios locales. Las autoridades aún investigan el hecho para determinar las causas del impacto.
