Mujer y su bebé de seis meses fallecieron en siniestro de tránsito en Ibarra este sábado

Una mujer y su bebé de seis meses fallecieron en un trágico siniestro en Ibarra.

Un trágico choque se registró en el sector de Cuambo, en Ibarra, la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025.

Una mujer y su bebé de seis meses fallecieron producto del impacto de un automóvil tipo sedán de color dorado que quedó a un lado de la vía.

El automóvil chocó contra un lado del puente y quedó atravesado en un lado del camino. La Policía Nacional acudió a acordonar la zona.

Un hombre resultó herido y fue trasladado de emergencia a una casa de salud de Ibarra para recibir atención especializada.

Mientras tanto un vehículo de Medicina Legal llegó al sitio para levantar los cadáveres y trasladarlos a la morgue del hospital San Vicente de Paúl para los trámites legales correspondientes.

La emergencia fue reportada alrededor de las 05:43 de este sábado, según reportaron medios locales. Las autoridades aún investigan el hecho para determinar las causas del impacto.