Tráiler y tres vehículos chocaron en la av. Simón Bolívar este lunes 13 de octubre del 2025

Un tráiler y vehículos chocaron en la avenida Simón Bolívar la mañana de este lunes 13 de octubre del 2025. El siniestro de tránsito provocó cierres viales y congestión vehicular.

De acuerdo al reporte del ECU 911, la emergencia se produjo en el sector de Monjas, en la intersección de la av. Simón Bolívar con la Autopista General Rumiñahui, en sentido sur - norte.

Agentes de tránsito se desplegaron en el lugar. Desde las 07:00 hasta las 08:25, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró tres carriles mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.

En las imágenes difundidas por las entidades de emergencia se observa al vehículo pesado varado en la vía junto a otros tres automóviles. Dos de ellos presentan daños en el costado y parte posterior.

Las autoridades no confirmaron si existen personas heridas.