Hallan una vaca faenada en una vivienda: AMC clausura dos camales clandestinos en Quito

Estas actividades pueden ser sancionadas con multas que superan los USD 11 000

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró dos camales clandestinos en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito durante la última semana.

Los operativos se ejecutaron junto al Cuerpo de Agentes de Control, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito (EMRAQ-EP) y la Policía Nacional.

Las intervenciones permitieron detectar actividades de faenamiento ilegal de animales que se realizaban sin autorización municipal y sin cumplir las condiciones sanitarias exigidas para el procesamiento de carne destinada al consumo humano.

Una vaca fue sacrificada en el patio de una vivienda

Uno de los casos ocurrió en Tumbaco, donde los equipos de control encontraron una res recientemente faenada en el patio posterior de una vivienda.

Durante la inspección también se constató que cuchillos, recipientes y otros utensilios permanecían expuestos a la intemperie, varios con presencia de óxido y sin condiciones adecuadas de higiene para manipular alimentos.

Camal clandestino de pollos operaba en Calderón

En un segundo operativo, desarrollado en Calderón, al norte de Quito, la AMC clausuró un establecimiento donde se realizaba el faenamiento clandestino de pollos dentro de una zona residencial.

La intervención se produjo tras denuncias de moradores que alertaron sobre malos olores y posibles afectaciones sanitarias provocadas por esta actividad.

Riesgos para la salud y sanciones económicas

Las autoridades señalaron que el procesamiento de carne en instalaciones no autorizadas incrementa el riesgo de contaminación por la falta de controles sanitarios, sistemas adecuados de conservación y protocolos de manipulación.

Según el Código Municipal, operar un camal sin autorización puede ser sancionado con multas de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalentes a más de USD 7 000.

Además, el faenamiento en instalaciones que no cumplen las condiciones técnicas y sanitarias puede generar una sanción adicional de USD 4 820.

Infracción Sanción Operar un camal sin autorización municipal Hasta 15 salarios básicos unificados (más de USD 7.000) Faenamiento en instalaciones sin condiciones técnicas y sanitarias Multa adicional de USD 4.820

Quitumbe y Calderón concentran la mayoría de casos

De acuerdo con la AMC, durante 2025 se iniciaron 20 procedimientos administrativos sancionadores y se clausuraron 15 camales clandestinos en Quito.

El supervisor metropolitano Gustavo Chiriboga informó que Quitumbe y Calderón concentraron el 70 % de los casos, con 14 de los 20 procedimientos y 10 de las 15 clausuras registradas ese año.