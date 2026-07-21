Lizeth Bunshi: Reportan desaparición de joven estilista en Quito

Lizeth Bunshi Muñoz, de 28 años, desapareció en Quito el 19 de julio de 2026. Autoridades y familia la buscan.

La joven estilista y madre de un niño de nueve años salió el fin de semana de la casa de su padre, en el sector de El Tingo, en el suroriente de Quito.

Lizeth tenía previsto salir con su novio y unos amigos, pero dejó de contestar los mensajes y llamadas de sus familiares, quienes presentaron la denuncia formal en la Fiscalía.

La última vez que se vio a la joven fue cerca del río Machángara, en el centro de Quito, sector del Cumandá.

De acuerdo con el descriptivo de las autoridades, Lizeth tiene 28 años y mide aproximadamente 1,50 metros.

La mujer lleva el cabello largo con rayos de color rubio, ojos de color café y su tex es blanca.

El día de su desaparición llevaba una camiseta y licra de color negro con zapatillas blancas.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a la mujer y devolverla a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

Detienen a hombre por la desaparición de Lizeth Bunshi

Un hombre fue detenido este martes 21 de julio de 2026 por la desaparición de la joven Lizeth Bunshi, cerca del río Machángara, en el centro de Quito.

De acuerdo con la Fiscalía, Cristian Gonzalo V. L. fue detenido en horas de la madrugada en cumplimiento de una orden de detención en su contra.

El Ministerio Público indicó que se formulará cargos en su contra en las próximas horas por el presunto delito de desaparición involuntaria.