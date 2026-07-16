Clausuran dos locales en Quito por ofrecer trámites municipales presuntamente irregulares

La AMC intervino locales en Quito, tras denuncias por estafas y cobros irregulares.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró dos establecimientos en Conocoto, suroriente de Quito, que, presuntamente, ofrecían servicios de tramitación utilizando documentos municipales adulterados y sin contar con autorización para realizar este tipo de gestiones.

La intervención se efectuó tras recibir denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades y cobros indebidos.

Durante el operativo, los funcionarios detectaron que ambos negocios promocionaban la obtención de documentos relacionados con trámites municipales, pese a no estar habilitados para ello.

AMC hace un llamado a la ciudadanía

Las autoridades también encontraron indicios de que en estos sitios se habrían utilizado documentos alterados, situación que será investigada.

La AMC recordó que ningún establecimiento privado está facultado para emitir o gestionar documentación oficial del Municipio sin la autorización correspondiente.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales para evitar ser víctima de estafas o fraudes documentales.

Finalmente, la AMC hizo un llamado a denunciar cualquier local o persona que ofrezca agilizar trámites municipales de manera irregular, especialmente cuando soliciten pagos no oficiales o prometan la entrega de documentos fuera de los procedimientos establecidos.