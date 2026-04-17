Clausuran camales clandestinos con más de 400 libras sin control sanitario en Calderón

La intervención se realizó en el sector de Calderón, donde se detectaron varios camales ilegales que operaban sin permisos.

El operativo fue ejecutado junto a la Policía Nacional del Ecuador y la empresa metropolitana de rastro.

Carne sin control y riesgo para la salud

Durante el procedimiento se decomisaron más de 400 libras de carne que no contaban con ningún tipo de control sanitario. Según las autoridades, estos productos representaban un riesgo directo para los consumidores.

En los sitios intervenidos se evidenciaron prácticas de faenamiento en condiciones inadecuadas, sin higiene ni supervisión técnica, lo que incumple normas básicas de salud pública.

Clausuras y sanciones

Las autoridades procedieron a la clausura inmediata de los establecimientos clandestinos. Además, los responsables enfrentarían sanciones económicas importantes.

Las multas podrían alcanzar hasta 7 230 dólares, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas durante el operativo.

Este tipo de controles busca frenar la comercialización de carne ilegal y proteger a la ciudadanía.

El llamado es a comprar solo en lugares autorizados, donde se garantice la calidad y seguridad de los alimentos.