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Quito

Clausuran una concesionaria de camiones y maquinaria pesada en Quito por presuntas estafas

Los inspectores comprobaron que la concesionaria vendía vehículos nuevos y usados sin los permisos municipales

Agencia Metropolitana de Control clausuró concesionaria que no tenía permisos municipales

Quito Informa

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

19 oct 2026 - 20:03

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La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una concesionaria de camiones y maquinaria pesada en Quitumbe, al sur de Quito, tras denuncias de presuntas estafas

Además, los inspectores comprobaron que el establecimiento vendía vehículos nuevos y usados sin los permisos municipales ni la autorización de Bomberos para su funcionamiento.

"En el local, que ofrecía financiamiento para camiones y maquinaria pesada, varias personas señalaron que habían entregado miles de dólares sin recibir los vehículos ofrecidos", indicó la entidad municipal.

¿Cómo operaban?

A través de anuncios mostraban camiones, volquetas, mezcladores de hormigón y equipos de construcción, automóviles y camionetas, acompañadas de ofertas de financiamiento flexible y respaldo garantizado.

En una denuncia pública sobre la empresa, difundida en redes sociales, una persona que afirmó asesorar a varios clientes señaló que los presuntos perjuicios que conoció superaban, en conjunto, los USD 50 000.

En lo que va de 2026, la AMC ha iniciado 15 sanciones a concesionarias de automóviles que operaban sin permisos, donde además se han encontrado vehículos sin respaldos, automotores reportados como robados e incumplimientos relacionados con los permisos de Bomberos.

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