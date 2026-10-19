Clausuran una concesionaria de camiones y maquinaria pesada en Quito por presuntas estafas

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una concesionaria de camiones y maquinaria pesada en Quitumbe, al sur de Quito, tras denuncias de presuntas estafas.

Además, los inspectores comprobaron que el establecimiento vendía vehículos nuevos y usados sin los permisos municipales ni la autorización de Bomberos para su funcionamiento.

"En el local, que ofrecía financiamiento para camiones y maquinaria pesada, varias personas señalaron que habían entregado miles de dólares sin recibir los vehículos ofrecidos", indicó la entidad municipal.

¿Cómo operaban?

A través de anuncios mostraban camiones, volquetas, mezcladores de hormigón y equipos de construcción, automóviles y camionetas, acompañadas de ofertas de financiamiento flexible y respaldo garantizado.

#ControlEnQuito | 🚨 Ofrecían camiones y maquinaria pesada, pero funcionaban sin permisos... Tras una alerta de la Policía Nacional por presuntas estafas, clausuramos una concesionaria en Quitumbe que no contaba con la LUAE ni autorización de Bomberos. 🔎 Antes de entregar tu dinero, verifica los permisos del establecimiento y revisa las condiciones de compra y entrega. 👉 Entérate más aquí: https://t.co/Qrhha3g9Lf Con orden y control, #QuitoRenace. — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) October 19, 2026

En una denuncia pública sobre la empresa, difundida en redes sociales, una persona que afirmó asesorar a varios clientes señaló que los presuntos perjuicios que conoció superaban, en conjunto, los USD 50 000.

En lo que va de 2026, la AMC ha iniciado 15 sanciones a concesionarias de automóviles que operaban sin permisos, donde además se han encontrado vehículos sin respaldos, automotores reportados como robados e incumplimientos relacionados con los permisos de Bomberos.