'Me estafaron'; afectados señalan a concesionaria de vehículos en Quito

Una concesionaria fue clausurada tras operativo por denuncias por el delito de estafa.

Al menos una decena de personas denuncia haber sido estafada en una concesionaria ubicada en el sur de Quito. Este lunes 23 de febrero de 2026 la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró este lugar por falta de permisos municipales.

La concesionaria, ubicada en La Magdalena, captaba a personas interesadas en comprar o vender un vehículo. Las víctimas pagaban una cantidad de dinero con la falsa promesa de obtener un auto, y el negocio cortaba el contacto con ellas.

De acuerdo con las autoridades, algunos de los automotores fueron vendidos hasta en tres ocasiones.

"Me estafaron, me estafaron con una plata. Ahorita vine a reclarmar y no me quieren pagar", reclamó un hombre en las afueras de la concecionaria cuando llegó la Policía.

Otro de los afectados contó que entregó 7 000 dólares a la concecionaria y "me comenzaron a mentir (...) desde el 19 de enero vengo cada día y hasta ahorita no tengo ninguna respuesta".

La Policía Nacional allanó el lugar y halló cuatro vehículos. Dos de ellos presentaban irregularidades como alteración en el número de chasis.

En medio de la investigación, la AMC clausuró la concesionaria por operar sin permisos municipales. La multa por esta infracción asciende hasta cuatro Salarios Básicos Unificados (SBU).

Los afectados denuncian que han sido estafados con la oferta de comprar un vehículo con facilidades de pago. Sin embargo, algunos han entregado hasta 7 000 dólares sin recibir nada a cambio.