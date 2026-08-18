Pagaban hasta USD 4 500 por un carro que no recibían 

La AMC clausuró una concesionara donde clientes pagaban hasta USD 4 500 por la entrada del carro y no lo recibían.

El sueño de tener un carro terminó en denuncias para varios clientes en Quito. Personas aseguraron haber pagado hasta USD 4 500 como entrada para adquirir un vehículo que nunca les fue entregado.

Tras las alertas ciudadanas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) intervino y clausuró una concesionaria ubicada en el sector de La Kennedy, en el norte de Quito.

Los afectados señalaron que entregaron diferentes cantidades de dinero con la expectativa de recibir sus automotores, pero el proceso se habría prolongado sin que se concretara la entrega.

Concesionaria operaba sin permisos

Durante el control, la AMC verificó que el establecimiento no contaba con los permisos municipales necesarios para funcionar, por lo que procedió con su clausura.

La intervención administrativa es independiente de las investigaciones por una posible estafa. Los ciudadanos que aseguran haber sido perjudicados deben presentar sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

No es la primera intervención de este tipo en Quito. En mayo de 2026, la AMC clausuró otras dos concesionarias en Iñaquito después de que ciudadanos denunciaran pagos iniciales de alrededor de USD 2 500 por vehículos que tampoco habrían recibido.

La AMC mantiene controles sobre establecimientos dedicados a la comercialización de vehículos para verificar que cuenten con las autorizaciones municipales correspondientes.