Clausuran hostal en Quito tras hallar a una mujer sin vida

El cuerpo de una mujer se halló al interior de un hostal en el sector de Puengasí

Las autoridades clausuraron un hostal en el sector de la Loma de Puengasí, en el sur de Quito, tras hallar a una mujer sin vida, informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC) este lunes 3 de agosto de 2026.

Según la entidad, el cuerpo de la mujer se halló en el estacionamiento del hostal. La Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Tras la intervención, funcionarios de la AMC realizaron una inspección al inmueble y detectaron varias irregularidades. Entre ellas, constan baños en condiciones insalubres y la presencia de objetos relacionados con rituales al interior del establecimiento.

Dos personas ocultas en el inmueble

Durante el operativo también se encontró una habitación en el último piso donde permanecían ocultos un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera. Según las autoridades municipales, ambos utilizaban el espacio como vivienda y no constaban como huéspedes temporales del hostal.

En el procedimiento, la Policía Nacional localizó varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos cuya procedencia será investigada. Las dos personas encontradas en el inmueble fueron aprehendidas y trasladadas para las diligencias correspondientes.

Hallan canes dentro del establecimiento

La inspección permitió además identificar la presencia de tres perros dentro del establecimiento. Por este motivo, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) elaboró un informe por presunta tenencia irresponsable de animales, una infracción que podría derivar en sanciones superiores a los USD 1 000.

De forma paralela, la AMC inició un proceso administrativo contra el administrador del hostal. La medida se sustenta en un informe emitido por Quito Turismo, que evidenció incumplimientos relacionados con las condiciones de higiene, calidad y seguridad exigidas para este tipo de establecimientos.

De confirmarse las infracciones, el responsable podría enfrentar una multa de hasta USD 2 500, según la normativa municipal vigente.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, señaló que los establecimientos de hospedaje deben garantizar condiciones adecuadas para sus usuarios y aseguró que las autoridades mantendrán operativos conjuntos con la Policía Nacional y la Fiscalía para verificar el cumplimiento de la normativa y colaborar en el esclarecimiento de este caso.