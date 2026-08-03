700 personas continúan desaparecidas en Ecuador en lo que va del 2026

Cientos de familiares esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

Los casos de Lizeth Bunshi, Héctor Rojas, Joselyn Oña, Nathaly Mafla y de muchas otras personas cuyo paradero sigue siendo desconocido han generado conmoción en Ecuador.

Cientos de familias continúan esperando respuestas sobre el destino de sus seres queridos y piden a las autoridades celeridad en las investigaciones.

La desaparición de personas se ha convertido en una problemática que afecta a cientos de hogares y mantiene abiertas investigaciones en distintas provincias del país.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y julio de 2026 se registraron 4 341 denuncias por desaparición.

De ese total, 3 570 personas fueron localizadas, algunas con vida y otras fallecidas, mientras que 700 casos permanecen en investigación, ya que las personas aún no han sido encontradas.

Por ejemplo, Óscar Eduardo Espinosa Moposa fue reportado como desaparecido el 24 de julio de 2026 en el cantón Cayambe. La Fiscalía pidió ayuda para encontrarslo este lunes 3 de agosto de 2026.

María Belén Quelal, directora de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, señaló que los adolescentes son el grupo más afectado.

En lo que va de 2026 se han reportado 2 164 desapariciones de menores entre 12 y 17 años, lo que representa cerca de la mitad de todos los casos registrados durante este año.