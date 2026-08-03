¡Golpe fuerte en la mesa! El Nacional sufre la resta de seis puntos y compromete su futuro

El Nacional vuelve a enfrentar horas oscuras en el ámbito institucional tras confirmarse una nueva sanción administrativa por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). La resolución implica la resta inmediata de seis puntos en la tabla de posiciones, un castigo derivado de los incumplimientos en los acuerdos de pago con acreedores, futbolistas y cuerpos técnicos anteriores.

La crisis económica y directiva que arrastra la institución 'criolla' se agudizó ante la incapacidad de la dirigencia para liquidar las deudas pendientes dentro de los plazos reglamentarios establecidos.

A pesar de los intentos por negociar refinanciamientos a última hora, los entes reguladores aplicaron el reglamento de manera estricta, enviando una señal clara sobre la rigurosidad financiera que exige la categoría en la actualidad.

En el aspecto puramente deportivo, el impacto de este fallo es catastrófico para las aspiraciones del equipo en la presente temporada. La pérdida de unidades no solo frena en seco el rendimiento que venían mostrando en el terreno de juego, sino que arrastra al cuadro militar a una posición crítica, hundiéndolo en la parte baja de la clasificación y dejándolo con un saldo en contra que complica seriamente sus objetivos.

El aspecto más alarmante de esta sanción radica en la reincidencia. Al tratarse de una falta repetida dentro de un mismo período reglamentario, el club queda expuesto a consecuencias aún más severas en el futuro cercano.

Si la directiva o la administración temporal no logran sanear las obligaciones financieras urgentes, el reglamento estipula castigos que van desde la prohibición para inscribir jugadores hasta la suspensión de derechos deportivos o el eventual descenso automático.

La noticia ha generado un profundo malestar en la hinchada y en la entorno 'militar', donde crecen las dudas sobre la viabilidad del proyecto deportivo bajo la actual gestión. Los aficionados expresan su preocupación ante el riesgo de ver al histórico club envuelto en un ciclo interminable de sanciones de escritorio que opacan el esfuerzo de los jugadores y la plantilla técnica sobre el césped.

Frente a este escenario adverso, las próximas semanas serán determinantes para el futuro operativo del Rojo. La directiva deberá ejecutar un plan de contingencia urgente para evitar que sigan cayendo nuevas suspensiones de puntos, mientras que la plantilla de futbolistas enfrentará el enorme reto de remontar el marcador negativo en la tabla y pelear cada partido como si fuera una final para salvar la categoría.