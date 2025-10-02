Clausuran cuatro locales que vendían licor sin registro en Calderón, en el norte de Quito

El Municipio de Quito compartió detalles del amplio operativo ejecutado en la parroquia de Calderón, en el norte de Quito, durante el último fin de semana de septiembre.

El operativo dejó como resultado cuatro locales clausurados por no contar con permisos vigentes, tres recibieron suspensión temporal de actividades y a tres se iniciaron procesos sancionatorios.

Entre las principales novedades se detectaron exceso de aforo, funcionamiento sin LUAE, condiciones de insalubridad, infraestructura en mal estado y la presencia de personas indocumentadas.

Además, técnicos de las agencias municipales decomisaron bebidas alcohólicas sin registro sanitario y cajetillas de cigarrillos de contrabando.

El Municipio indicó que el operativo se desarrolló con el objetivo de reforzar el control en sectores priorizados y frenar el funcionamiento irregular de establecimientos económicos que operaban sin permisos y representaban focos de inseguridad.

El operativo lo encabezó la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, en coordinación con la Policía Nacional, la Intendencia, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la AMT, Quito Turismo y la Administración Zonal Calderón.

La normativa vigente establece que todos los locales deben contar con Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) y cumplir con las condiciones de uso de suelo, higiene y seguridad.