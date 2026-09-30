Colegio de Quito suspende clases presenciales por casos de Hepatitis A

El virus de la Hepatitis A se propaga al ingerir agua o alimentos contaminados.

Un colegio de Quito anunció este miércoles 30 de septiembre del 2026 la suspensión de sus clases presenciales debido a casos de Hepatitis A.

En un comunicado oficial, la Unidad Educativa señaló que la suspensión de clases en el Régimen Sierra se aplica desde este mismo miércoles hasta el domingo 4 de octubre.

Mientras que en el Régimen Costa las clases serán en modalidad virtual desde el jueves 1 de octubre.

De acuerdo con el comunicado, en esos días se realizarán tareas de desinfección y prevención sanitaria. La suspensión de clases presenciales aplica para los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las clases presenciales para ambos régimenes se retomarán el lunes 5 de octubre.

¿Qué es el virus de la hepatitis y cómo se contagia A?



El virus de la Hepatitis A provoca una infección hepática aguda y contagiosa que se propaga al ingerir agua o alimentos contaminados con pequeñas cantidades de heces infectadas.

Ocurre al cuidar a un enfermo, consumir drogas recreativas o mantener prácticas sexuales como el sexo bucoanal.

Entre los síntomas que se presentan están: cansancio extremo y malestar general. Además, produce coloración amarillenta en la piel y en la parte blanca de los ojos.

También produce dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, orina oscura y heces claras.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 6 semanas después del contagio y desaparecen por completo en un plazo de dos meses