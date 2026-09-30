Espol pasa a clases virtuales en Guayaquil por cortes de luz para grandes consumidores 

La Escuela Politécnica del Litoral implementará clases virtuales debido a los cortes de luz.

La situación energética de Ecuador comienza a modificar también las actividades universitarias. La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) tendrá clases virtuales desde este miércoles 30 de septiembre hasta el jueves 8 de octubre de 2026, debido a las interrupciones de electricidad previstas para los consumidores de alto voltaje.

La decisión afecta a las actividades académicas de grado y posgrado que normalmente se desarrollan de manera presencial en el campus Gustavo Galindo Velasco, en Guayaquil, informó la universidad en un comunicado este miércoles 30 de septiembre del 2026.

El personal administrativo también pasará a teletrabajo durante el mismo período, con excepción de quienes deban permanecer presencialmente por las características de sus funciones.

La Espol informó que recibió de CNEL la notificación sobre las interrupciones del suministro eléctrico. La institución está clasificada desde mayo de 2026 como un consumidor de Alto Voltaje 1 (AV1) debido a su nivel de consumo energético.

¿Por qué la Espol tendrá cortes de electricidad?

La medida ocurre mientras Ecuador intenta reducir la demanda eléctrica de sus mayores consumidores para enfrentar el estiaje que afecta a las principales centrales hidroeléctricas.

Desde el 22 de septiembre, el Gobierno había planteado inicialmente que los consumidores de alto voltaje redujeran su demanda durante una jornada semanal. La estrategia involucró a 185 consumidores de los segmentos AV1 y AV2 y buscaba disminuir el consumo en alrededor de 3 100 MWh.

Sin embargo, las medidas se endurecieron esta semana. Desde el martes 29 de septiembre se notificaron desconexiones temporales de hasta 48 horas a grandes consumidores, después de que la reducción obtenida no alcanzara las metas previstas

La Espol está dentro del segmento AV1 y, según su comunicado, las interrupciones previstas afectarían el normal funcionamiento del campus. Por esa razón, su Consejo Politécnico resolvió trasladar temporalmente las actividades académicas al entorno virtual.

El estiaje presiona al sistema eléctrico de Ecuador

Las restricciones a los grandes consumidores forman parte de las medidas adoptadas ante la reducción de la generación hidroeléctrica.

Ecuador atraviesa desde septiembre un período de bajos caudales en las cuencas donde funcionan centrales estratégicas. En las últimas semanas se han registrado disminuciones en el caudal de Coca Codo Sinclair y presión sobre las reservas del complejo Paute, donde se encuentra Mazar.

El problema coincide con otra debilidad del sistema: Ecuador necesita incorporar nueva generación para cubrir el crecimiento de la demanda y enfrentar los períodos secos. El Ministerio de Ambiente y Energía estima que el país requiere aproximadamente 1 650 MW adicionales hasta 2027.