La competencia Metro Can 5k 2025 se realizará en Quito el próximo domingo 12 de octubre

Quito se prepara para un evento especial con mascotas. El próximo 12 de octubre, desde las 07:00, en el parque Carollo (sur) se realizará la primera edición de la competencia canina Metro Can 5K. Un evento que une deporte, diversión y amor.

La carrera tiene como propósito sensibilizar sobre el abandono y maltrato de perros y gatos, además de fomentar la adopción y la tenencia responsable. También busca fortalecer el vínculo entre tutores y canes, mientras disfrutan juntos de una actividad saludable.

La inscripción en esta competencia tiene un costo de USD 15 e incluye un kit con playera, buff y sport bag, que se entregará el sábado 11 de octubre en el local Mundo Mágico de la Mascota en el centro comercial El Recreo. También se recibirán inscripciones en las cuentas del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano: @agentesdequito de Facebook, X e Instagram.

La Metro Can 5K tendrá tres categorías, según el tamaño de los perros: pequeños, medianos y grandes. Se premiará el primer, segundo y tercer lugar de cada categoría, con incentivos que incluyen trofeos, cursos de adiestramiento, chequeos veterinarios, hospedajes pet friendly y servicios para los peludos.

Los interesados en participar también pueden inscribirse en los locales de Mundo Mágico de la Mascota en los centros comerciales: El Recreo, Quicentro Norte, Quicentro Sur, San Luis Shopping, Scala Shopping, Granados Plaza, CCI, El Portal, entre otros puntos de la ciudad.