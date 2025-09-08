UBA rescata a tres perritos que eran alimentados solo con sopa de avena en el centro de Quito

Gracias a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) acudió a la av. 5 de Junio, en el centro de Quito, donde rescató a tres perros que vivían en condiciones críticas, con visibles signos de desnutrición y deshidratación.

Las imágenes publicadas mostraron a los animales detrás de una reja, en medio de escombros. La situación generó alarma en la ciudadanía, que solicitó la intervención inmediata de las autoridades.

Animales permanecían sin comida

El predio donde permanecían los canes está inhabitable desde abril de este año, tras la caída de un árbol de 15 metros que afectó dos viviendas en el sector. Las familias fueron evacuadas, pero los perros quedaron en el lugar, utilizados únicamente para “cuidar” la propiedad.

Según la versión de la tutora, acudía al sitio de forma esporádica para alimentarlos con sopa de avena; sin embargo, en los días en que salía de la ciudad, los animales permanecían sin comida. Vecinos del barrio, preocupados por su estado, llegaron a darles pan para evitar que murieran de hambre.

Tras rescate y valoración serán puestos en adopción

Durante el procedimiento, la tutora entregó voluntariamente a los tres perros al reconocer que no contaba con un espacio adecuado ni con los medios para garantizar su bienestar.

Tras el rescate, los animales fueron trasladados a un centro de la UBA, donde reciben atención veterinaria especializada para tratar su cuadro de desnutrición. Una vez recuperados, serán puestos en adopción.