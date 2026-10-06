Concejales de Quito se enfrentaron en el Municipio antes de una sesión

Dos concejales protagonizaron una riña en el Concejo Metropolitano de Quito este martes 6 de octubre.

Los concejales Andrés Campaña y Gabriel Noroña protagonizaron un incidente en el Concejo Metropolitano de Quito este martes 6 de octubre del 2026.

El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando Campaña pidió un cambio en el orden del día para fiscalizar las acciones que se realizarán para atender las emergencias por lluvias en Quito.

En ese momento, Noroña le gritó que únicamente quieren "hacer un show" en el Concejo Metropolitano y empezó el altercado.

Tras la discusión, la sesión del Concejo no se instaló por falta de quórum. Los ediles reclamaron que el alcalde Pabel Muñoz no esté presente en la reunión.

Concejales buscan fiscalizar al Alcalde por acciones ante lluvias

Tras el fuerte aguacero registrado el domingo 4 de octubre en Quito, que coincidió con el denominado Cordonazo de San Francisco, en la capital se registraron más de 20 emergencias. Entre ellas, estuvo la inundación de la parada Labrador del Metro de Quito y del recién inaugurado espacio Quitopía.

Ante esto, los concejales contrarios a la tendencia política del alcalde Muñoz cuestionan el trabajo realizado desde el Municiípio de Quito con el Plan Lluvias y el presupuesto invertido para mitigar las emergencias.