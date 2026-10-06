Lluvias fuertes en Ecuador: provincias donde habrá mayor intensidad entre el 6 y 7 de octubre

Alerta por lluvias e inundaciones en Ecuador: Provincias bajo mayor riesgo este 6 y 7 de octubre

Ecuador tendrá lluvias moderadas y puntualmente intensas entre la tarde del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre del 2026.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala mayor intensidad en sectores del Litoral, la cordillera occidental y parte de la Amazonía.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

En el Litoral, las lluvias más fuertes se esperan en:

Esmeraldas

Santo Domingo

Los Ríos

El Oro

Sectores de Guayas

También existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua en estas provincias, además de Manabí.

En la Sierra, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en:

Pichincha

Zonas occidentales de Imbabura

Cotopaxi

Azuay

Loja

El organismo además alerta de riesgo de acumulación de agua y crecida de ríos.

Las lluvias podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles, especialmente en sectores donde el drenaje resulte insuficiente.

También existe posibilidad de crecidas de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y sectores de Azuay y Pichincha.

Vías afectadas y tormentas eléctricas

Las condiciones de las carreteras podrían complicarse por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla, lo que reduciría la visibilidad en determinados tramos.

Durante las tormentas también podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

En la Amazonía se prevén eventos ocasionales de intensidad moderada y puntualmente fuerte, principalmente en Sucumbíos y Napo.

¿Por qué habrá estas lluvias?

Según la alerta del Inamhi, este escenario está relacionado con varios factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos están el ingreso de humedad desde el norte, la convergencia de vientos asociada a la Vaguada Monzónica, las altas temperaturas de la superficie del mar y la fase cálida del fenómeno ENSO, conocida como El Niño.

Estas condiciones favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas en varias zonas del país durante este periodo.