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Lluvias fuertes en Ecuador: provincias donde habrá mayor intensidad entre el 6 y 7 de octubre

Ecuador registrará lluvias intensas y tormentas eléctricas entre la tarde del 6 y madrugada del 7 de octubre.

Alerta por lluvias e inundaciones en Ecuador: Provincias bajo mayor riesgo este 6 y 7 de octubre

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

06 oct 2026 - 15:55

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Ecuador tendrá lluvias moderadas y puntualmente intensas entre la tarde del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre del 2026. 

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala mayor intensidad en sectores del Litoral, la cordillera occidental y parte de la Amazonía. 

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

En el Litoral, las lluvias más fuertes se esperan en:

  • Esmeraldas
  • Santo Domingo
  • Los Ríos
  • El Oro 
  • Sectores de Guayas

También existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua en estas provincias, además de Manabí

En la Sierra, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en:

  • Pichincha 
  • Zonas occidentales de Imbabura
  • Cotopaxi
  • Azuay
  • Loja

El organismo además alerta de riesgo de acumulación de agua y crecida de ríos.

Las lluvias podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles, especialmente en sectores donde el drenaje resulte insuficiente. 

También existe posibilidad de crecidas de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y sectores de Azuay y Pichincha.

Vías afectadas y tormentas eléctricas

Las condiciones de las carreteras podrían complicarse por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla, lo que reduciría la visibilidad en determinados tramos. 

Durante las tormentas también podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte

En la Amazonía se prevén eventos ocasionales de intensidad moderada y puntualmente fuerte, principalmente en Sucumbíos y Napo.

¿Por qué habrá estas lluvias?

Según la alerta del Inamhi, este escenario está relacionado con varios factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos están el ingreso de humedad desde el norte, la convergencia de vientos asociada a la Vaguada Monzónica, las altas temperaturas de la superficie del mar y la fase cálida del fenómeno ENSO, conocida como El Niño

Estas condiciones favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas en varias zonas del país durante este periodo.

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