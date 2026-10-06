Lluvias fuertes en Ecuador: provincias donde habrá mayor intensidad entre el 6 y 7 de octubre
Ecuador registrará lluvias intensas y tormentas eléctricas entre la tarde del 6 y madrugada del 7 de octubre.
Alerta por lluvias e inundaciones en Ecuador: Provincias bajo mayor riesgo este 6 y 7 de octubre
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Actualizado:
06 oct 2026 - 15:55
Ecuador tendrá lluvias moderadas y puntualmente intensas entre la tarde del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre del 2026.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala mayor intensidad en sectores del Litoral, la cordillera occidental y parte de la Amazonía.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
¿Dónde lloverá con mayor intensidad?
En el Litoral, las lluvias más fuertes se esperan en:
- Esmeraldas
- Santo Domingo
- Los Ríos
- El Oro
- Sectores de Guayas
También existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua en estas provincias, además de Manabí.
En la Sierra, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en:
- Pichincha
- Zonas occidentales de Imbabura
- Cotopaxi
- Azuay
- Loja
El organismo además alerta de riesgo de acumulación de agua y crecida de ríos.
Las lluvias podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles, especialmente en sectores donde el drenaje resulte insuficiente.
También existe posibilidad de crecidas de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y sectores de Azuay y Pichincha.
Vías afectadas y tormentas eléctricas
Las condiciones de las carreteras podrían complicarse por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla, lo que reduciría la visibilidad en determinados tramos.
Durante las tormentas también podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.
En la Amazonía se prevén eventos ocasionales de intensidad moderada y puntualmente fuerte, principalmente en Sucumbíos y Napo.
¿Por qué habrá estas lluvias?
Según la alerta del Inamhi, este escenario está relacionado con varios factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos están el ingreso de humedad desde el norte, la convergencia de vientos asociada a la Vaguada Monzónica, las altas temperaturas de la superficie del mar y la fase cálida del fenómeno ENSO, conocida como El Niño.
Estas condiciones favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas en varias zonas del país durante este periodo.
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