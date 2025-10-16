Así puede participar en el concurso para elegir las mejores fotografías y videos de Quito

Quito es uno de los mejores destinos turísticos de Sudamérica.

Ecuatorianos o turistas que hayan visitado Quito pueden participar en el concurso 'El centro del mundo desde tus ojos'. Esta iniciativa busca las mejores imágenes y videos de la capital.

El concurso quiere capturar la escencia de Quito desde la mirada de sus residentes o visitantes. La inscripción se realiza en línea y el ganador será anunciado el lunes 3 de noviembre del 2025.

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo es la encargada de organizar el concurso. Para participar debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 18 años

Residir en Ecuador o haber visitado Quito

No ser empleado de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico o de la agencia Walker Brand. Tampoco podrán participar sus familiares directos

Contar con una cuenta activa en redes sociales y proporcionar datos verídicos al registrarse

Las personas interesadas en participar debe:

Tomar fotografías o videos que reflejen cómo ven y sienten la ciudad de Quito

El video debe ser máximo de 30 segundos y hasta 100 MB, formatos MP4/MOV. Mientras que la imagen debe tener un peso de 10 MB hasta 100 MB con formatos JPG/PNG.

Completar el formulario de inscripción e incluir la fotografía o video en el formulario https://concursoquito.visitquito.ec/

Para cargar debe contar con una carpeta online de las fotos o videos. Deberá tener acceso libre.

Aceptar los términos y condiciones y ceder los derechos patrimoniales del contenido enviado

El contenido debe subir hasta el 28 de octubre 2025. Luego, Quito Turismo con la agencia Walker Brand y con asesoría técnica de un destacado fotógrafo seleccionarán las 10 mejores fotografías y videos.

Visit Quito subirá el contenido seleccionado a sus redes sociales en colaboración con los autores. El público deberá votar en las redes sociales y el ganador se anunciará en noviembre.

El o la ganadora recibirá un equipo DJI Mini 4 Pro y los 10 finalistas recibirán premios.