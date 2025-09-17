La nueva fiebre en redes: Fotos Polaroid con tu artista favorito hechas con IA; ¿cómo crearlas?

Los internautas han creado fotos Polaroid con inteligencia artificial de artistas abrazándose con sus exparejas.

Una nueva tendencia inunda las redes sociales como Instagram y TikTok. Se trata de fotografías Polaroid generadas con inteligencia artificial, en las que los usuarios aparecen posando junto a sus celebridades favoritas.

La moda comenzó luego de que en agosto pasado fue el lanzamiento de Nano Banana, una tecnología integrada en el modelo Gemini 2.5 Flash de Google.

Su atractivo principal es el hiperrealismo. Las imágenes imitan el color, la textura y la iluminación de una Polaroid original, manteniendo facciones nítidas tanto del usuario como de la estrella elegida.

Foto creada con IA de Lionel Messi y Taylor Swift abrazados Redes sociales

Se pueden crear estas fotografías de forma gratuita. Solo se necesita tener una cuenta de Google. Estos son los pasos a seguir para crear fotos al estilo Polaroid:

Ingresa a la app o web oficial de Gemini , la inteligencia artificial de Google.

oficial de , la de Google. Inicia sesión con tu cuenta de Google .

con tu cuenta de . Sube dos fotos : Una tuya y otra de la celebridad que elijas.

: Una tuya y otra de la celebridad que elijas. Escribe un prompt en inglés pidiendo una estética Polaroid retro con los detalles que quieras.

en pidiendo una retro con los detalles que quieras. La descripción puede ser : "Toma una foto con una cámara Polaroid. La imagen debe verse natural. No cambies los rostros. Pon un fondo de cortinas blancas y las dos personas abrazándose.

: "Toma una foto con una cámara Polaroid. La imagen debe verse natural. No cambies los rostros. Pon un fondo de cortinas blancas y las dos personas abrazándose. Genera la imagen y ajusta el resultado repitiendo el proceso si es necesario.

La clave está en la precisión de las instrucciones. Mientras más específico sea el prompt, más realista y emotiva será la imagen.

Aunque la mayoría de creaciones muestran selfies con artistas como Taylor Swift, Bad Bunny o Lionel Messi, otros internautas han llevado la idea más allá: Recrean escenas con actores fallecidos o incluso con familiares que ya no están.